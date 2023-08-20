"معاشات الصحفيين" تحتفل بعيد ميلاد شيوخ المهنة غدًا

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس، وذلك في تمام السابعة مساء غدًا الاثنين، على أن يكون ذلك تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس اللجنة، إن الاحتفال فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقديرهم والتواصل بين الأجيال.

وأضاف عبدالمجيد أن الفاعلية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهر يوليو وشهر أغسطس، داعيًا جميع الأعضاء الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وأشار إلى أن الدعوة مفتوحة لكل أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.​