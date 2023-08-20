جهاز مدينة ٦ أكتوبر ينفذ حملات إشغالات بمختلف قطاعات المدينة

كتب- محمد أبو بكر:

نفذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الأمن حملات إشغالات صباحية ومسائية بمختلف أحياء ومناطق المدينة، شملت منطقة الحصري والقطاع الجنوبي والشرقي والشمالي، بحسب بيان المدينة.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن حملة الإشغالات استهدفت الحي الأول حيث تم رفع إشغالات الطريق العام بالمجاورات الأولى والثانية والرابعة، وكذا رفع إشغالات المحال التجارية بسنتر الأمل وسنتر العربى وسنتر أجياد وفتح الطريق أمام المارة، بإشراف فريد شوقي المشرف العام على أحياء القطاعين الجنوبي والشرقي.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة على القطاع الشرقى، أسفرت عن رفع عربة فول من السياحية السادسة، إزالة مخالفة زيادة في مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٩٦ بالسياحية السادسة، كما تم شن حملة إشغالات استهدفت المنطقة التجارية بالحي المتميز، تحت إشراف رانيا سمير نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، وراضى خليل معاون رئيس الجهاز للقطاع الشرقي بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة النظافة.

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات الإشغالات الصباحية والمسائية بمحيط الحصري لرفع إشغالات الباعة الجائلين بإشراف ماهر سعد المشرف العام على رئاسة الأحياء ومدير الإزالات والإشغالات بالقطاعين الشمالي والغربي ومنطقة الحصري.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

ولفت رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.