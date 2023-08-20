"التجارة الداخلية": إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية بلغ 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39٪؜ من الخدمات إلكترونيا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأضاف عشماوي أن مكتب السجل التجاري النموذجي المميز داخل مقر المنطقة التجارية/اللوجيستية بطنطا يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري.

وأشار إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام الجهاز باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري.

وأوضح أن المكتب يتيح طلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة إلى منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي .

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