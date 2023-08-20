أجواء لطيفة وظهور السحب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد شاكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الفترة من الأحد 20 أغسطس وحتى الجمعة 25 أغسطس المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها: يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، مما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

طقس يومي الأحد والاثنين..

تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب حدوث اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس كما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كيلو متر وارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار.

طقس يومي الثلاثاء والأربعاء.. تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس يومي الخميس والجمعة.. تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.