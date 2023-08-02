مطالبات بزيادة بدلات "العاملين بالإسعاف".. ومصدر يكشف الموقف

كتب- أحمد جمعة:

خاطبت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان؛ لطلب تعديل بدل الساعات الإضافية للعاملين بالهيئة.

وقالت النقابة في بيان، إنها اجتمعت خلال الأيام الماضية لعرض طلبات العاملين بالإسعاف، وبالأخص الزيادات المالية، وجرى التأكيد على الحق القانوني للعاملين في اختيار للعمل لساعات إضافية من عدمه دون إجبار من الإدارة، طبقا لقانون الخدمة المدنية ولائحة الهيئة.

ووفق خطاب النقابة إلى وزير الصحة، تتلخص الطلبات المالية رفع قيمة بدل الساعات الإضافية (الإلزامي والاختياري) لـ 35 جنيهًا للساعة أسوة بالعاملين بهيئة التأمين الصحي، مع رفع قيمة بدل المهن الطبية لـ 700 جنيه أسوة بالعاملين بالكادر الطبي.

كما طالبت النقابة برفع بدل الوجبة، ليكون 40 جنيهًا لنظام 8 ساعات، و50 جنيهًا لنظام 12 ساعة، و75 جنيهًا لنظام العمل 24 ساعة، مع زيادة الكادر العام للعاملين على سيارات الإسعاف وغرف العمليات من 1016 جنيهًا إلى 1500 جنيه.

وطالبت كذلك بوضع نسبة مالية محددة وبشرائح مختلفة كحافز تحصيل للعاملين بالهيئة من حصيلة الخدمات بأجر التي تحصلها الهيئة كما يحدث بباقي الهيئات العامة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة الإسعاف لمصراوي، إن مطالب العاملين بالهيئة جرى مناقشتها بشكل موسّع، ومخاطبة وزارة المالية بشأن إمكانية تطبيقها.

وأضاف: "كل هذه الطلبات رفعناها بالفعل إلى وزارة المالية، لكن في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة لن يكون من السهل تحقيق كافة المطالب دفعة واحدة، وبالتالي يجري التفاوض عليها، وقريبًا سيتم الإعلان عما جرى التوصل إليه بين رئاسة الهيئة ووزارة المالية".