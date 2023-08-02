رئيس الوزراء يشارك المائدة المستديرة لمطورى الهيدروجين الأخضر

كتب- محمد غايات:

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بحضور عدد من الوزراء ومطوري الهيدروجين الأخضر ومسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك لبحث عدة ملفات في هذا القطاع المهم.

ويعقد الاجتماع بمدينة العلمين الجديدة.