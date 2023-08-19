السيسي: النقل حصلت على تريليوني جنيه لتطوير جميع المرافق

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن تغيير سلوكيات بعض المواطنين فيما يخص التعامل مع التطوير الذي شهدته وسائل النقل يكون من خلال جودة وسيلة النقل نفسها، مضيفا: "كل حاجة ممكن تتعمل ومن ضمن الحاجات اللى ممكن تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتهم هي جودة الوسيلة".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقد الإكاديمية العسكرية: "المواطن لما يبقى واقف وشايف مترو جميل ومحطة كويسة في فرصة لتغيير السلوك، وإعادة المقارنة بين القطر اللي موجود حاليا واللى كان موجود من عشر سنين، وإحنا جددنا كل حاجة ووزارة النقل أخذت 2 تريليون جنيه لتطوير جميع المرافق