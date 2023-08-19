السيسي: رغم الأراضي الجديدة هنفضل نستورد قمح وذرة وزيت

كتب- محمد نصار:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة حجم كبير من الأراضي الزراعية إلى إجمالي مساحة الأراضي الزراعية الموجودة حاليا وذلك خلال أشهر قليلة من الآن.

وقال السيسي، خلال كلمة له بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، السبت: خلال شهور قليلة إن شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية أكثر من 3 ملايين فدان مع الريف المصري بنتكلم في حجم ضخم جدا.

وأضاف السيسي: وحتى مع ده هنبقى محتاجين نستورد زيت وقمح وذرة؟ أيوه، بكميات كبيرة أكيد، بنتكلم في 20 مليون طن قمح حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنة الواحدة ولو احتاجنا نصه هنستورد منه كميات كبيرة عشان الناس تبقى شايفة ليه الأسعار زادت علينا.​

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