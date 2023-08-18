محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي



كتب- محمد أبو بكر:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد حالة النظافه بعدد من القطاعات بالاحياء ومدى تواجد فرق العمل الميدانية.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي مؤكداً علي رئيس الحي بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها.

كما شدد المحافظ علي كلبشة السيارات المتعدية علي ارصفه المشاه والجزيرة الوسطي وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق .

ووجه المحافظ بمراجعة اعمال الرصف التي تمت بعدداً من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافه الملاحظات .

وخلال جولته استمع المحافظ لعددا من شكاوي وآراء المواطنين مؤكداً علي الاستجابه لهم .