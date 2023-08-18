سيارات دون جمارك وشركة استثمارية.. خدمات قدمتها "الهجرة" للمصريين بالخارج خلال عام​

كتب- إسلام لطفي:

مرَّ عام على تولِّيها مهام وزارة الهجرة، وساعدت خلالها المصريين بالخارج في العديد من الملفات الحيوية والتي تمثل أولوية.

الدبلوماسيَّة سُها سمير ناشد جندي، التي أصبحت وزيرةً للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منذ أغسطس 2022 خلفًا للسفيرة نبيلة مكرم، قدَّمت خدمات عدَّة لمن تعتبرهم أبناءها وأهلها بدول العالم، من أبرزها الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، وإجراء التعديلات لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم.

خبرات السفيرة سها جندي

اختيار السفيرة سها جندي لتلك المُهمة، جاء لخبرتها ومهامها التي قدَّمتها منذ أعوام، إذ خدمت في ألمانيا من 1992 وحتى 1996، ثم انتقلت إلى رومانيا واستمرت بها في الفترة بين 1999 و2003.

وخلال 2006 تقلَّدت منصب رئيس البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك واستمرت به حتى عام 2010، وأصبحت سفيرة مصر في أيرلندا منذ 2015 حتى 2019.

مساعدةً لوزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، أثناء رئاسة مصر الإفريقي عام 2019، كان آخر منصب تولته قبل توليها حقيبة وزارة الهجرة.

سها جندي التي ولدت 4 سبتمبر 1966، حاصلة على بكالوريوس الآداب واللغة الإنجليزية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، إضافة إلى دبلوم العلاقات الدولية من المؤسسة الألمانية للتنمية وماجستير الدراسات الأورومتوسطية، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

التعامل مع الجالية المصرية بالسودان

تعاملت مع الطلاب المصريين بالسودان الذي تعرّض لأزمة مؤخرًا، من منطلق "الأم" قبل واجبها المنوط بها بصفتها وزيرة للهجرة، فكانت تتواصل مع الأسر والطلاب وأفراد الجالية كبارًا وصغارًا بشكل مباشر عبر الهاتف و"الواتس آب" ووسائل التواصل المختلفة.

ولم تدخر جهدًا في مساعدة أو إنقاذ مصريين تعرضوا لمشكلات أو أزمات في أي دولة حول العالم، وتنسق وتتعاون مع الجهات الأخرى داخل مصر أو خارجها من أجل حل الأزمات.

وقدَّمت خلال العام التي تولت فيه وزارة الهجرة، حملة ترويجية للتعريف بسبل الاستفادة من القانون، وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى خمس سنوات ومد فترة تنفيذ القانون لـ6 أشهر بهدف خدمة المصريين بالخارج، ومتابعة الوزارة والتواصل مع المشاركين بالمبادرة لحل المشكلات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة.

إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج

وتسعى "جندي" حاليًّا إلى المساعدة في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزراء "التجارة والصناعة وقطاع الأعمال ووزير المالية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير السياحة"، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة لهم، مثل مجالات التكنولوجيا والصناعة والزراعة.

وتوصلت إلى اتفاق على المجلس التأسيسي للشركة، وهم 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج، واجتماعهم رفقة وزيرة الهجرة برئيس مجلس الوزراء، بجانب مشاركة خبراء من الداخل، ومسؤولين من جميع مؤسسات الدولة المصرية.

التواصل مع 55 جالية في 48 دولة

وسها جندي أطلقت مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بعقد لقاء أسبوعي مع الجاليات كافة، وتواصلت خلال العام مع ٥٥ جالية بـ ٤٨ دولة حول العالم، في لقاءات استغرقت ما يقرب من الـ250 ساعة عمل، للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم.

وحدثت اللقاءات بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، علاوة على التعاون مع شركة مصر للطيران لإتاحة تذاكر مخفضة للمواطنين بالخارج وعائلاتهم والطلاب الدارسين بالصين، وصلت هذه التخفيضات إلى 33% أغلب أيام السنة، بجانب استجابة مصر للطيران في تسيير رحلات إضافية لبعض الأماكن خلال الأزمات.

ونسَّقت مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضٍ للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمَّن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويُسدد بالعملة الأجنبية "الدولار"، طبقًا لمتوسط سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين للطرح أو لسداد الأقساط، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقا للأسعار السارية بالهيئة بشرط السداد بالدولار.

الترويج للعقار المصري بالخارج

ولم يقتصر دور سها جندي عند هذا الحد، بل عملت على الترويج للعقار المصري بالخارج، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة إكسبو ريبابليك بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركة وزارة الهجرة في الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها.

ونسَّقت مع محافظ البنك المركزي، من أجل رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع "أعلى من 5%"، واصطحاب ممثلين عن البنوك الوطنية في الزيارات الخارجية لوزيرة الهجرة ولقاء الجاليات المصرية بالخارج ومنهم زيارتي السعودية والإمارات، للترويج بين المصريين في الخارج للاستفادة من القروض بضمان الودائع التي يطرحها بنك مصر والبنوك الوطنية للمصريين المقيمين بالخارج.

ووقعت بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

استثناءات لأعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج

وتعاونت مع وزارة التعليم العالي لمنح استثناءات لأعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج، ممن انتهت فترة إعارتهم لمدة عام دراسي كامل لتوفيق أوضاعهم، وعن طلابنا الدارسين بالخارج، فجاء قرار وزير التربية والتعليم، بتنظيم امتحانات (أبناؤنا بالخارج) إلكترونيًا تحت إشراف السفارات المصرية، بجانب إتاحة الدراسة عن بعد "online”، وعمل امتحانات على فصلين دراسيين للمرة الأولى والموافقة لزيادة عدد مدارس المسار المصري.

وروَّجت لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، لإتاحة وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين، وبلغ المشتركين فيها ٥٤٥ ألف مواطن.

وتسعى إلى إطلاق مشروع متكامل في صورة وثيقة أو صندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يغطي كافة حالات الطوارئ.

وخلال عام توليها مهام وزارة الهجرة، استضافت مصر وللمرة الأولى في تاريخها، اجتماعات فريق عمل الكوميسا الخاصة بالزيارات القطرية للمنظمة، بمشاركة 5 وزارات مصرية، في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية.