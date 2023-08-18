الأرصاد: أمطار تصل لـ "سيول" بهذه المنطقة خلال الساعات المقبلة

وزير الأوقاف: الإنسانية في حاجة إلى التراحم بين أبنائها دون تفرقة

كتب- محمد بكر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود استقرار تام وتحسن بحالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، مع التأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط.

وأضافت "غانم" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، الجمعة، أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا معتدلة في حرارتها بشكل كبير وتؤدي لتحسن في قيم درجات الحرارة التي تُعد بالوقت الحالي أقل من معدلاتها الطبيعية، و خلال الأيام القادمة حتي منتصف الأسبوع ستكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 مئوية والمحسوسة 35 مئوية نتيجة وجود نسب رطوبة بالجو.

وأوضحت غانم أنه يوجد امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة فترة الصباح الباكر ما يساعد على تلطيف الأجواء، وفترة النهار مع الظهيرة تكون حارة على المناطق الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة الكبري شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المبكرة من الليل مع نشاط للرياح يؤدي إلى الشعور بانخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت إلى استمرار الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى سريعاً مع ظهور أشعة الشمس، ومتوقع استمرار فرص الأمطار على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثل ذهب وطابا وسانت كاترين وحلايب وشلاتين من خفيفة إلى متوسطة وقد تصل إلى رعدية وتصل لحد السيول بمنطقة سانت كاترين لطبيعتها الجبلية.

وتابعت:"لن تتواجد موجات حارة بها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية حتي الأسبوع القادم ومن يوم الثلاثاء قد نلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ولكنها ليست ملحوظة، ووارد حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ولكن سيستمر لفترة قليلة وليس مثلما حدث في شهر 7 و 8 من ارتفاع مستمر بالحرارة".