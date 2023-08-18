طبيب شهير: تناول هذه الفاكهة يوميا يحمي الإنسان من زيارة المريض

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب سابقًا، إن تناول تفاحة أو أكثر يوميَّا تمنع الإنسان من زيارة الطبيب وتعتبر مضادة للقلق والتوتر.

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنَّ الإكثار من تناول الشيكولاتة والسكريات يزيد من القلق والتوتر طبقًا لدراسة نشرتها Medscape Endocrine .

وكان قد حدَّد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، فوائد البصل والثوم، قائلًا: يمكن تناولها مع الطعام أو إدخالها في تجهيز بعض الأكلات، حيث إن البصل يعمل كمطهر للجوف ويزود المناعة ويقي من الجلطات.

وأضاف: الثوم يقلل ضغط الدم، ويفضل ابتلاع فص الثوم بالمياه، لأنه لا يمكن مضغه بسبب الرائحة، والبصل يدخل في تحضير بعض الأكل المسلوق وهنا يكون مفيد أيضًا، قائلًا: لو كان البصل حراق قد يتسبب في الاحتقان والبواسير ولذلك يجب عدم الإكثار منه.

وتابع: تناول الفراولة يمنع حدوث جلطات وأزمات القلب، وتعتبر عنقود منافع، وتناولها مفيد لكن ليس بإفراط وتناول البرتقال مهم جد.. جرب تختم يومك بتناول برتقالة، الجلطات وأزمات القلب بتيجي بليل، والبرتقال بيمنع حاجة زي كده.