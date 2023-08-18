لماذا تراجعت أسعار الأرز في الأسواق؟.. خبير يُجيب



كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور سعد شبل أستاذ الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار الأرز بدأت في الانخفاض، إلى أن الأزمة جاءت بسبب سوء إدارة السوق المحلي.

وتوقع "شبل"، لمصراوى، استمرار التراجع حاصة مع بدء الحصاد المبكر للموسم الجديد، حيث قرر التجار ضخ كميات العام المنقضي حتى لا يتعرضوا لخسائر من تخزينها للكميات المخبأة.

وتابع: "مصر من الممكن أن تكون مصدرة للأرز الذى يعد من أغلى أنواع الأرز فى العالم".

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة تكفى لمدة موسم ونصف الموسم، مضيفًا: أننا نمتلك العديد من الأصناف ابرزهم: "سخا 8 -جيزة 108- جيزة 109 -جيزة 48 -سخا 300، سخا 107- جيزة 177" وغيرها من الأصناف المميزة عالية الإنتاجية.

ويبدأ موسم حصاد المحصول الجديد من الأرز مع منتصف شهر أغسطس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.