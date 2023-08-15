التقديم حتى نهاية الشهر.. تعرف على تفاصيل فرص العمل بمصر للطيران

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران عن حاجاتها لشغل وظيفة "مضيف / مضيفة" جوية عن طريق التعاقد وذلك خلال إعلان انتشر خلال الساعات الماضية، تلقي "مصراوي" نسخة منه.

وقالت الشركة في الإعلان عن الوظيفة، إن شروط القبول أن يكون المتقدم مؤهل عال لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات أو ثانوية عامة لغات.

وأن يكون سن المتقدم لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 32 عاما، ويكون لديه إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة ، وعليه أيضا اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة للإعلان:

1- أن يكون المتقدم متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

٢- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية (البطاقة سارية المفعول).

3- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات .

4- يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة على شبكة الانترنت (http://hrholding.egyptair.com) وذلك خلال الفترة من 13/08/2023 حتی ٢٠۲۳/۸/۳۱ على أن يتم تقديم صورة من المستندات في أول اختبار تقرره الشركة .

ه - اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

6- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بالإعلان ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد ويشترط أن يكون المتقدم مستوفية لكافة الشروط والمستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة بالإعلان.

7- تسري أحكام عقد العمل وما لم يرد به نص تسرى عليه أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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