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تعرف على موعد إعلان ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023

08:47 م الإثنين 14 أغسطس 2023

ضوابط عمرة المولد النبوي

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كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: إنه سيتم إقرار ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023 خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف "وحيد" لمصراوي، أن ضوابط العمرة ستكون مثل العام السابق تماماً بمنح الشركات السياحية نظام الحصص المفتوحة لزيادة المنافسة بين الشركات المختلفة، وتأخيرها كان لبعض التعديلات أو الأوضاع المتواجدة في الوزارة ولكنه سيتم إقرارها هذا الأسبوع دون آية تغييرات.

وأوضح أنه يجب مواجهة السماسرة بتحذير المعتمرين منهم وتجنب السفر معهم، والإشتراك في برامج وعروض الشركات السياحية المُوثوق منها، وبناء الوعي لذلك، مشيراً إلى أن أسعار الفئة الإقتصادية ستترواح بين 25 إلى 30 ألف جنيه، فيما تصل فئة الخمس نجوم إلى 50 ألف جنيه وحسب كل برنامج.

ويرصد "مصراوي" خطوات استخراج تصريح عمرة المولد النبوي الشريف 2023، على النحو التالي:

- يجب الدخول على موقع "نسك" الرسمي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة السعودية، أو تحميل التطبيق من خلال المتجر الرسمي سواء للأندرويد أو الآيفون.

- تسجيل الدخول على التطبيق.

- اختيار قائمة الخدمات من خلال الموقع أو التطبيق واختيار تصريح العمرة.

- تحديد عدد الأفراد والضغط على " متابعة" واختيار التاريخ والموعد المناسب للعمرة.

- متابعة باقي عملية حجز التصريحات والدفع وكل التفاصيل سواء من خلال الموقع أو الأبلكيشن.

سوق مصراوى

ضوابط العمرة عمرة المولد النبوي غرفة شركات السياحة

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