خاص.. أول تعليق لمفتي الجمهورية بعد التجديد له في منصبه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التجديد له في منصب مفتي الديار المصرية.

وقال مفتي الجمهورية في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، إن قرار التجديد للمرة الثانية يعد شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية و الإفتائية المصرية داخليا وخارجيا.

وشدد مفتي الديار المصرية، على أن قرار التجديد، يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني.

كان الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في منصبه.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم في تصريحات له، اليوم:""نسأل الله أن يعين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على تحمل هذه المسؤولية، خير بداية لهذه الفترة الجديدة منذ قليل".

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وتولى الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، مهام منصبه في عام 2013، بعد انتخابه بالإجماع من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء، إذ كان يشغل آنذاك منصب رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

وفي فبراير 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد فترة الدكتور شوقي علام، مفتيا للجمهورية لحين بلوغه سن القانونية، - في أغسطس من ذات العام -.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و 20" من قانون الخدمة المدنية.

ونشرت الجريدة الرسمية، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بالتمديد للدكتور شوقي علام، لمدة عام مفتيا للجمهورية، على أن ينتهي هذا القرار في أغسطس 2022.

وفي أغسطس 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالتمديد للدكتور شوقي علام، لمدة عام.

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