على رأسها روسيا.. هيئة الغذاء تكشف عن أبرز الدول المصدرة لمصر

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 27، عن الفترة من 5 – 11 أغسطس الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 363 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3522 رسالة بواقع 165000 طن، تنوعت ما بين 355 صنفًا من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة إلى 120 دولة.

تصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 7000 طن، ثم البصل بإجمالي 6000 طن، وتمثل السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وليبيا.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط وميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة لكلا المينائين.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1565 رسالة بواقع 252000 طن، تم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 168 صنفا من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 91 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر: روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا وماليزيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 474 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 275 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 250 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 64 منتج و7 شركات، كما فحصت 865 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر.

وفي إطار حرص الهيئة على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، ومن ثم زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، نظمت الهيئة

القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب) يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس الجاري ورشة عمل خاصة بالقواعد الصحية المتعلقة بتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أدار ورشة العمل أحد الخبراء المتخصصين، وشارك فيها مفتشو الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الهيئة بفروعها المختلفة، وتضمنت المحاور الأساسية التالية:

- المبادىء الأساسية وفلسفة قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستيراد.

- القائمة البيضاء للدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

- إجراءات عمليات التفتيش على المنتجات السمكية على حدود الاتحاد الأوروبي.

- الخطوات الإجرائية لإدراج الدول المصدرة على قائمة الاتحاد الأوروبي.

ويعقب الورشة تدريب عملي للمتدربين من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية لبعض مصانع الأسماك في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

وتتابع غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة سير عمل لجان استلام القمح المحلي بالمرور على عدد من المحافظات - التي مازالت تقوم بتوريد القمح - لتذليل العقبات التي تواجه لجان الاستلام، وتم القيام بـ 13 زياراة تفتيشية معلنة لمضارب الأرز.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 38 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 5 مراكب صيد لدى الهيئة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 15 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1449 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 450 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 23 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 125 معاينة لمحال عامة.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بحافظة الاسماعيلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (الجيزة، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر)، وتم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 226 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الجيزة، الغربية، الفيوم، وبني سويف.

كما تم حضور اجتماع موسع مع بعض ممثلي أصحاب المزراع الكبرى ومراكز التجميع الألبان، بمشاركة ممثل عن مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب)، وممثل عن منظمة العمل الدولية، والمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية وكذا عدد من أعضاء الغرفة وذلك بمقر اتحاد الصناعات الغذائية لمناقشة قائمة الفحص لموردي الألبان – مراكز تجميع الألبان، وتم الرد على جميع الاستفسارات.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح، ووصل إجمالي عدد الفنادق المستوفاة للاشتراطات إلى 36 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 5 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظتي الدقهلية والغربية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة، واستوفت 13 وحدة للاشتراطات وجاري الإدراج بالقائمة البيضاء.

وفيما يخص حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 28 طن مخللات و170 كيلو أجبان تظهر عليها علامات الفساد وتغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 135 كيلو سوداني -معبأ بأطعم مختلفة- منتهي الصلاحية، و300 كيلو حلوى يشتبه في صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير عدد 36 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة ( ألبان، أجبان، مكسبات طعم، خضروات طازجة، أعشاب، عصائر، لحوم) ، وتم تنفيذ عدد 9 قرارات نيابة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 62 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 26 حملة تفتيشية على 206 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس)، تجاوزت 120 كيلو، حيث تم إعدام 404 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، كفر شكر، قها، القناطر الخيرية، شبين القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 32 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 279 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 181 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (لحوم قطع ومفروم، مايونيز، زبادي، كاتشب، أصناف أخرى) بإجمالي وزن 87 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء تلك المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، فاراسكور، الزرقا، كفر سعد، كفر البطيخ، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 283 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 16 حملة تفتيشية موسعة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم تحرير 10 محاضر شهادات صحية، 9 إنذارات سلامة وصحة مهنية، 14 إنذار لتقنين وتحسين أوضاع المنشأة، بالإضافة إلى تحرير إقرار إعدام مجمدات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناءً على طلب من صاحب المنشأة.​