سؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار



كتب- نشأت علي:

توجهت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت النائبة: إن هناك ارتفاع جنوني في الأسعار بصفة يومية ودائمة ومستمرة مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ويشكل مشكلات لمحدودي ومعدومي الدخل الذين تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من المواطنين.

وأصبح هناك تآكل كامل للطبقه المتوسطة التي بات دخل أفرادها لايكفي تلبية أبسط احتيجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة.

وأكملت السعيد؛ هنا السؤال للحكومة هل سنترك التحكم الكامل في الأسعار بالأسواق دون رقيب أو ضابط؟.. وأين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن؟.