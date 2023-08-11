الأحد.. أغاني طربية ومعاصرة لمواهب أوبرا الإسكندرية بدمنهور

كتب- محمد شاكر

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة.

حيث يقدم طلاب فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على آلة البيانو المايسترو الدكتور محمد حسنى، حفلا في الثامنة والنصف مساء الأحد 13 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج نخبة من أشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها موشح عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا ، بتونس بيك ، تملى فى قلبى يا حبيبى ، انت عمرى ، قديش كان في ناس ، فيها حاجة حلوة .. أداء حبيبة ، نانسى ، أمنية ، آيه.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة.

كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.