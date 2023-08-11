قرارات عاجلة لـ "المحامين" بعد وقوع مشاجرة داخل مقر نادي النقابة بالعجوزة
كتب- إسلام لطفي:
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن الواقعة التي حدثت في نادي المحامين بالعجوزة، أمس الخميس، بعد أن قام أحد المحامين بالاتصال بأمن النادي لدخول أشخاص من غير المحامين وأسرهم، رغم عدم تواجده بالنادي، ما تسبب في وقوع مشاجرة.
واتخذت نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، 4 قرارات تمثلت في:
أولًا: وقف الموظف الذي سمح للمواطنين الدخول إلى النادى في غياب المحامي وإحالته إلى التحقيق.
ثانيًا: إحاله المحامي المتسبب في الواقعة إلى التحقيق.
ثالثًا: يمنع منعًا باتًا دخول غير المحامين وأسرهم لأندية المحامين، وعدم السماح بدخول مرافقين أيًا كانوا.
رابعًا: يكلف يحيى التوني، وكيل النقابة ومحمود الداخلي، الأمين العام، وسيد جابر مكي، نقيب شمال الجيزة، ومجلس نقابة شمال الجيزة، بمتابعه التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب واقعة الاعتداء.
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