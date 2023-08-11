بعد افتتاحه.. مستشار رئيس الإمارات يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة - صور
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تصوير: محمود عبدالناصر:
أدى مستشار الرئيس الإماراتي للشئون الدينية، علي الهاشمي، صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، بعد افتتاحه رسميا.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، يرافقه سلطان طائفة البهرة سيف الدين مفضل، مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.
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وألقى الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، خطبة الجمعة من مسجد حول "اسم الله الولي"، بناء على تكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وحضر خطبة الجمعة، الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتور محمود خليل مدير أوقاف القاهرة، وتلا القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.
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