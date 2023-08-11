أدوية "الغدة" متوفرة.. برلمانية: لا أحد يستطيع التلاعب في أسعار الدواء

كتب- سامح سيد:

قالت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن يتم التلاعب في أسعار الدواء الموجودة في الصيدليات لأن هذه الأدوية لم يتم إنتاجها اليوم حتى يتم تغيير أسعارها.

واضافت لمصراوي، أن قانون هيئة تصنيع الدواء والشراء الموحد يحمي من أي تلاعب ممكن أن يتم في موضوع أسعار الدواء، وأن الهيئة منوطة بالتسعير، فضلا على أن إنتاج الدواء لا يتم يوم بيوم فالموجود بالأسواق تم تصنيعه منذ فترة ولاعلاقة له بأسعار الدولار الحالية حتى يزيد سعره.

وعن نقص دواء الغدة أكدت النائبة أنه بدأ يتوفر بالصيدليات بعد حالة نقص شهدها هذاالدواء بسبب الطلب المتزايد على الدواء ، مستبعدة أنه بسبب نقص في المادة الخام.

وأوضحت أنه لا يوجد نقص في الأدوية المستوردة نفسها ولا في أدوية الضغط والسكر ،بالإضافة إلى إلى أن معظم الأدوية يدخل في مكوناتها وتصنيعها مواد مستوردة فلماذادواء الغدة وحده الذي شهد نقصا، مؤكدة أن زيادة حجم الطلب قد يقف وراء حالة النقص.

وكان قد شهدت سوق الدواء أزمة في إختفاء أدوية الغدة مما تسبب في تزايد الشكاويلنقص هذا الدواء وضرورة احتياج المريض له.