وزير السياحة: الانتهاء من تجهيز أكثر من 25 ألف غرفة فندقية بنهاية 2024

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، إنه تم إضافة أكثر من 4311 غرفة فندقية جديدة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 25 ألف غرفة فندقية سيتم الانتهاء من تجهيزها بنهاية عام 2024.

وأضاف وزير السياحة والآثار- خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- أن الموازنة المخصصة لأعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية ستصل إلى 3 مليارات جنيه، وجميعها بالجهود الذاتية، وسيقل اعتماد المجلس الأعلى للآثار على الموازنة العامة للدولة إلى أقل من نصف مليار جنيه.

وفيما يتعلق بعملية تطوير منطقة الأهرامات، والذي تنفذه إحدى شركات القطاع الخاص.. أكد أحمد عيسى أنه بالفعل تم الانتهاء من أعمال التطوير، وسيتم إجراء مراجعة للتجربة السياحية في منطقة الأهرامات قبل الافتتاح الرسمي، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحول مسار العائلة المقدسة.. أكدت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة دكتورة غادة شلبي، أن الدولة أولت اهتماما كبيرًا بتطوير وإعادة تأهيل مسار العائلة المقدسة، حيث تم الانتهاء من تطوير ما يقرب من 6 نقاط، وجار العمل على الانتهاء من آخر نقطتين في محافظة أسيوط خلال الأيام القليلة القادمة.

وشددت على أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد أحد أنماط السياحة المصرية المتنوعة ويضاف إليها، مما يمثل دفعة قوية للسياحة المصرية، مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات التي تنظم بعض الرحلات لمسار العائلة المقدسة.

وأوضحت أن يجرى العمل على الترويج السياحي لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع بابا الفاتيكان، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد الحصول على مباركة الفاتيكان للترويج للسياحي للمسار.

وفيما يتعلق بأعمال الترميم للمواقع الأثرية.. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وتم الانتهاء من وضع القطع الأثرية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض العديد من القطع التي تعرض لأول مرة، وتتضمن مجموعة من الآثار الغارقة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يجري العمل على تطوير جبخانة محمد علي والمعروفة باسم مصنع البارود والمعروف حاليا باسم اسطبل عنتر، وذلك لإنقاذ هذا الأثر المهم.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال ترميم مسجد الأقمر خلال منتصف أغسطس الجاري، كما يتم العمل على ترميم سارية الجبل، وهو أقدم أثر عثماني موجود في مصر، وتم إعادة تركيب 20 قبة موجودة في المسجد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من القاعة الكبيرة بقصر المانسترلي على أعلى مستوى، كما يجرى العمل في المحمل بمنطقة القلعة، والتي كانت تقوم بتصميم الكعبة، كما يجرى العمل على تصميم "لاند سكيب" على أعلى مستوى بمنطقة القلعة.

وتابع أنه تم استحداث نقوش وألوان تظهر لأول مرة بمعبد إسنا، ويجرى العمل في معبد الأقصر.

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة عن تسقيف معبد الكرنك.. أكد أن المعابد قديمًا كانت مسقوفة ويجرى العمل على تسقيف معابد الكرنك؛ للحفاظ على الألوان.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إزالة عزبة الصعايدة في منطقة سقارة والتي تحتوي على 17 منزلًا، وتم تعويض أصحابها ونقلهم إلى مناطق أخرى.

وحول التنشيط السياحي لمهرجان العلمين.. أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عمرو القاضي، أنه تم الترويج بشكل مكثف في الدول العربية، والتنسيق مع عدد من الشركات للترويج السياحي لمهرجان العلمين قبل انعقاد المؤتمر بفترات طويلة.