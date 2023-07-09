المصري الديمقراطي يرفض التعديل.. وتحذير برلماني حتى لا يكون مناخ مصر طاردًا للاستثمار
كتب- نشأت علي:
أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، تعديلات قانون الاستثمار، قائلةً: للأسف المناخ في مصر طارد للاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار.
وأضافت عبد الناصر: "مفيش مستثمر هييجي والدولة بتنافسه؛ لازم الدولة تتفق على تحديد عدد من القطاعات لتخرج منها نهائيًّا، حتى تترك الفرصة للمستثمرين؛ لأن مفيش مستثمر هييجى يشارك الدولة".
وتابعت النائبة: "لا بد من تخارج الدولة نهائيًّا من تلك القطاعات، ويكون هناك تعهدات بعدم الدخول فيها على الأقل لمدة عشر سنوات لو جادين بالفعل".
وتابعت عبد الناصر: لا بد من رؤية حقيقية للاستثمار.
وأضافت النائبة: لا بد من قطاعات محددة نتركها للاستثمار، كما لا بد من حرية تداول المعلومات.
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