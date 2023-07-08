الأربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تناقش "حاجز رقيق" لنفيسة عبدالفتاح

كتب- محمد شاكر

تعقد اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمود كامل، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "حاجز رقيق" للقاصة والروائية نفيسة عبد الفتاح رئيس القسم الثقافي بجريدة الأسبوع، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء ١٢ يوليو بقاعة طه حسين.

يناقش المجموعة الدكتور محمد عبدالله حسين أستاذ الأدب الحديث والنقد بكلية دار العلوم جامعة المنيا والدكتور هاني إسماعيل أبو رطيبة أستاذ الأدب الحديث بكلية الأداب جامعة بني سويف، ويدير الندوة الزميل بالأخبار أحمد عبدالنعيم القاص والفنان التشكيلي وعضو المجلس الأعلى للثقافة.

وتنتمي نصوص مجموعة (حاجز رقيق) في أغلبها إلي الحالة الصوفية وتقترب من عالم الروح من خلال معاناة بعض أبطال النصوص في هذا العالم المادي، وربما تصالح بعضهم الآخر مع العالمين، أو مرورهم بحالة تماس مؤقتة مع العالم الآخر، ولا يقف الحاجز الرقيق عند حدود عالمي الروح والمادة، فربما كان الحاجز الرقيق من صنع الإنسان نفسه، وهو ما يحول بينه وبين رؤيته للأمور على حقيقتها، فيمثل سقوط هذا الحاجز أو تجاوزه لحظة فارقة تتغير بعدها حياة بطل النص، والمجموعة تعد استكمالا لمشروع الكاتبة في الكتابة الإنسانية والتعرض لمشكلات الطبقة المتوسطة، وتعود بها الكاتبة بعد توقف سنوات عن إصدار عمل متكامل حيث كان آخر إصدار لها هو روايتها تراب أحمر التي دارت أحداثها في قلب القارة السمراء في دولة زامبيا.

صدرت مجموعة (حاجز رقيق) عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، وتضم ١٩ نصا منها كسور، نقطة تقاطع، لما دنا، قبل أن يغمض عينيه، وصال، الموعد، حلم ليلة قدر.