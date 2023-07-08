اليوم.. انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اليوم السبت 8 يوليو وتنتهي يوم 28، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وكان من المقرر بدء المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 لإزالة التعديات يوم 24 يونيو الماضي وتم تأجيلها بسبب استمرار الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجة، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات والجهات المعنية ولجنة إنفاذ القانون.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، والمرور اليومي على الأراضي المستردة لعدم عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

كما شدد آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.