الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط.

كما تم تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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