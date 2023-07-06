محمد عزت خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد عمرو بن العاص

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليماته للدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة غدا من مسجد عمرو بن العاص، رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة.

وينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "عناية الإسلام بالنشء"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم الخروج عنه بأي حال من الأحوال.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة وخطباء المكافأة بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، والمقدر مسبقا بـ15 دقيقة، مشددة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يخالف التعليمات الخاصة بموضوع خطبة الجمعة.​