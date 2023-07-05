مسابقة الأئمة 2023.. تنبيه مهم للناجحين من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت وزارة الأوقاف، تنبيها مهما بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2022م.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة الناجحين من ذوي الاحتياجات الخاصة بسرعة التقدم بأوراقهم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، متضمنة الآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

4- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة.

5- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

6- شهادة الميلاد المميكنة.

7- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

8- أصل المؤهل الحاصل عليه.

9- شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- إقرار الحالة الاجتماعية.

12- عدد أربع صور شخصية حديثة.

13- ملف لحفظ المستندات.

🔹️وهم:

1. مصطفى محمود عبد المجيد الاعرج - الغربية

2. محمد ماهر محمود عبد العزيز - الغربية

3. أحمد جلال عبد الحميد ابو المعاطي ذهب - الغربية

4. مصطفى عاطف فتحي ابو رفاعي - الغربية

5. بهنسي جمال عبد الباسط عبد الحميد الحنفي - كفر الشيخ

6. محمود البكري عبد السميع إبراهيم - الاقصر

7. عبده عثمان عبد المعبود أحمد - البحيرة

8. محمد زكريا أحمد بسيوني ابو الخير - البحيرة

9. فارس السيد محمد عبده - الدقهلية

10. محمد رضا محمد محمود محمد - الدقهلية

11. عبد الخالق محمد فتحي عبد الخالق البكري - الدقهلية

12. نبيل شعبان السيد الديب - المنوفية

13. سعيد محمد سعيد محمد - المنوفية

14. أحمد إبراهيم عبد السميع إبراهيم منصور - المنوفية

15. طارق محمد دياب ابو خشيم - المنوفية

16. مؤمن محمد عبد الهادي أحمد - القاهرة

17. علم صادق هلالي صادق - أسوان

18. الأمير جاد الرب مسعود خميس - أسوان

19. سلام محمد دسوقي محمد سلام - الجيزة

20. أحمد ناصر عبد المعز عبد الغني - القليوبية

21. مصطفى حمدي سلامه بيومي - القليوبية

22. طه حسين عبد العظيم عبد الغني - المنيا

23. أحمد محمد علي عبد الحافظ - المنيا

24. أحمد حمدي عبد النبي عوض الله - الدقهلية

25. عبد الرحمن خلف امين إبراهيم - سوهاج

26. أحمد بدير بدوي طه - الغربية

27. هاني رأفت محمد زكي عوض - كفر الشيخ

28. محمد عبد الوهاب سعد علي - كفر الشيخ

29. أحمد جمال الدين محمد حماد - الدقهلية

30. أحمد حماده حسن عبد الله - أسيوط.

وأكدت وزارة الأوقاف، بأنه إكرامًا لهم سيتم تسليم كل من يستوفي الأوراق المطلوبة منهم العمل في محافظته أو المديرية التي يرغب في العمل بها.