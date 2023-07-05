الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كابو فيردي بذكرى العيد القومي
القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كابو فيردي خوسيه ماريا نيفيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
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