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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كابو فيردي بذكرى العيد القومي

04:01 م الأربعاء 05 يوليه 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كابو فيردي خوسيه ماريا نيفيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

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