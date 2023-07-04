تشغيل تجريبي وبـ"ركاب".. 11 محطة مترو جديدة تدخل الخدمة قبل نهاية 2023

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق خلال الفترة القادمة لافتتاح وتشغيل عدد من محطات مترو الأنفاق الجديدة.

وتأتي المحطات الجديدة المتوقع دخولها الخدمة خلال 2023 سواء بتشغيل طبيعي أو تشغيل تجريبي على النحو التالي:

المرحلة الثالثة من الخط الثالث 3B, 3C (محطة الكيت كات - جامعة القاهرة)

تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث 3B, 3C (الكيت كات - جامعة القاهرة)، بطول 13.7 كم وتشتمل على 1 محطة (4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية).

ومن المقرر أن يتم تشغيل 5 محطات مترو ضمن الجزء الثاني 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بشكل تجريبي خلال شهر يوليو الجاري، على أن يتم بعد ذلك تشغيلها أمام الركاب قبل نهاية 2023، وتشمل محطات:

1- السودان: محطة نفقية.

2- (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) محطات علوية.

3- المحطة النهائية عند محور روض الفرج، محطة سطحية.

كما يتوقع أيضا دخول عدد من المحطات التشغيل التجريبي وخاصة في الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المحطات بشكل تجريبي بدون ركاب في أكتوبر 2023، وتشمل:

1- 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول).

2- محطة علوية (جامعة القاهرة).

3- محطة سطحية (بولاق الدكرور).