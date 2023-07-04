وزير الري يتفقد قناطر دهتورة وعدد من الترع بالغربية

القاهرة - مصراوي:

تفقد وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم يرافقه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي اليوم الثلاثاء، عددا من منشآت الري والترع بزمام المحافظة للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية.

وبدأت الجولة - وفقا لبيان - بتفقد قناطر زفتى والمعروفة باسم قناطر دهتورة ، كما تفقدا قنطرة فم الرياح العباسي وحجز الراهبين على بحر شبين بمركز سمنود.

وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كل نقطة مياه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص المحافظة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الري وكافة الجهات المعنية من أجل تطهير المجاري المائية، والمتابعة الدورية لسلامة كافة المنشآت والجسور، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي حققها مشروع تأهيل وتبطين الترع في الحفاظ على كل نقطة مياه إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي داخل القرى.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وكمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الغربية.