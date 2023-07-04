أكثر من 24 ألف أضحية.. إنفوجراف بأبرز أنشطة "الزراعة" خلال عيد الأضحى

كتب- أحمد السعداوي:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف بعنوان "الزراعة في عيد الأضحى"، يشمل أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وثورة ٣٠ يونيو.

وسلط الإنفوجراف على أبرز أنشطة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال العيد؛ حيث أشار إلى الاجتماع الموسع الذي عقده مع قيادات الوزارة، لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى، وتفقده المنافذ التابعة للوزارة ومعرض "خير مزارعنا لأهالينا"؛ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

وشارك القصير أهل قريته "بنا أبوصير" بسمنود في الغربية، احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، وحرص على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه بالتواصل السريع مع المزارعين والمربين، ووجه الشكر إلى كل الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة وغرفة العمليات.

وأشار الإنفوجراف إلى التكليفات العاجلة من وزير الزراعة لقيادات الوزارة خلال الإجازة والتي شملت:

- تأكيد عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار دعم المزارعين خلال الإجازة.

- تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية.

- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة.

- إلغاء الراحات للعاملين بالقطاعات والإدارات الخدمية والإنتاجية.

- تفعيل دور غرفة العمليات المركزية والتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات والإدارات.

- تفعيل الخط الساخن وتلقي شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين.

- منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل مع أية مخالفات في المهد.

- متابعة المحاصيل المنزرعة واستلام تقاوي الإكثار بمحطات الإنتاج والغربلة.

- دعم المجازر بالأطباء البيطريين للإشراف على ذبح الأضاحي.

وشملت الاستعدادات المبكرة التي اتخذتها الوزارة لاستقبال عيد الأضحى، ما يلي:

- إعلان حالة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية والإنتاجية.

- حملات مكثفة على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي؛ للتأكد من سلامتها.

- إرشادات لتوعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحي والتأكد من سلامة اللحوم.

- ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بمنافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة.

قطاعات وهيئات تابعة للوزارة تم فيها إلغاء الراحات والعمل المستمر وتقديم الخدمات:

- العاملون بالحدائق والمتنزهات

- العاملون بالمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية

- العاملون بالحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ

- العاملون بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس

- مهندسو حماية الأراضي

- الأطباء البيطريون بالمجازر

- العاملون بمحطات الغربلة وإنتاج التقاوي

وسلط الإنفوجراف الضوء أيضًا على المشاركة في بعثة الهدي والأضاحي؛ حيث هناك306 أطباء بيطريين تم إيفادهم للمشاركة في بعثة الهدي والأضاحي في موسم الحج، والتي تولت الكشف على الأضاحي في مجازر منى بالأراضي الحجازية، فضلًا عن تكريم البنك الإسلامي بعثة وزارة الزراعة من الأطباء البيطريين المصرية للهدي والأضاحي المشاركة في موسم الحج هذا العام.

ووجه الجانب السعودي الشكر إلى وزير الزراعة للتعاون في إنجاح عمليات الكشف على لحوم الهدي والأضاحي والصدقات بالمملكة العربية السعودية.

المرور والمتابعة الميدانية:

- مسؤولو الإصلاح الزراعي يتفقدون الجمعيات والمشروعات التابعة للهيئة في البحيرة، وبني سويف، والشرقية .

- مسؤولو حماية الأراضي يتابعون سير العمل في محافظات وجه بحري.

- مديرو مديريات الزراعة والطب البيطري يتفقدون سير العمل؛ كل بنطاق محافظته.

- قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والإقليمي للأغذية والأعلاف يشنون حملات على مصانع ومخازن الأعلاف بدمياط والدقهلية.

- مسؤولو الإدارتَين المركزيتَين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي يتابعون العمل في سخا والفيوم وبني سويف.

- المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز ينتهي من شتل تقاوي الأرز الهجين، والأرز السوبر؛ لتوفيرها للعام المقبل.

غرف العمليات والخط الساخن:

- غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة مشكلة من الإدارات والهيئات المعنية.

- تخصيص الأرقام: 15500- 19561 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.

- تلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة على الرقم: 01111866710.

- التفاعل مع شكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

- غرفة عمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.

- غرفة عمليات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

- غرف عمليات بمديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات.

الجهات الممثلة بغرفة العمليات المركزية:

- قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

- الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

- مركز البحوث الزراعية.

- قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

- قطاع استصلاح الأراضي.

- الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

- الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

- الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

- الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

أهم الأرقام الخاصة بعيد الأضحى المبارك:

- 512 استفسارًا تم الرد عليها بغرفة العمليات.

- 218 شكوى تم استقبالها والتفاعل معها.

- 24640 أضحية استقبلتها المجازر الحكومية.

- 450 ألف زائر بالحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة.

- 1000 عينة تم فحصها وإصدار الشهادات بالمركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

- 400 عينة استقبلها المعمل المركزي للمبيدات.