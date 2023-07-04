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BBC

قراران جمهوريان بنقل قاضيين إلى وظيفة غير قضائية

01:54 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 236 لسنة 2023 بنقل أحمد فوزى عبد الله الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعادل درجة وظيفته الحالية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 2023 بنقل أحمد حسني زكريا بريك القاضي بمحكمة حلون الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعادل درجة وظيفته الحالية.

نشر القراران اليوم بالجريدة الرسمية.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري نقل قاضيين وظيفة غير قضائية

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