نقيب الفلاحين محذرًا: تراجع الأضاحى بنسبة 60% عن الأعوام السابقة

كتب- أحمد مسعد:

أنتقد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول زيادة أعداد الأضاحي هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، لافتاً إلى أن وجود حالة ركود فى البيع وارتفاع فى الأسعار.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي: إن الأسعار كانت مرتفعة للغاية حيث أن أقل عجل يزن 400 كيلو جرام يبلغ سعره 50 ألف جنيه، بينما العام الماضي كان سعره 25 ألف فقط، مشيراً إلى أننا نواجه أزمة حقيقة فى توافر البروتين الحيواني من اللحوم في الأساس ومع أزمة الأعلاف تفاقمت المشكلة.

وتابع: "ليست كل الأضاحى يتم تسجيلها بالمجازر الحكومية ولا يمكن الاعتماد على البيان الحكومي فقط، مؤكدًا أن حركة بيع المواشى للذبيح انخفضت بنسبة 60% كحد أدنى".

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن التراجع ليس فى السعر فقط بل تراجع فى نوعية الماشية بدلاً من العجول والجاموس ذهب الكثير من المواطنين ذبح خراف وأغنام من أجل الالتزام بالشعائر الدينية وإدخال الفرحة على الأسرة كلها تعدُ.

وأشار إلى أن محال الجزار خير دليل حيث تراجعت المكاسب الخاصة بالجزاريين إلا من كان يمتلك العديد من الرؤوس قبل الزيادات الأخيرة، مضيفًا: الوضع الحالى لن يستمر طويلاً، لأن أزمة الأعلاف يتم إدارتها بشكل قوي من قبل الحكومة في الأوانة الأخيرة وبدونها لكانت وصلت اللحوم لـ 500 جنيه للكيلو.

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