وزير المالية: أزمة العملة الحالية تختلف عن الوضع في 2004 و2015 -تفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعمل على زيادة وجود القطاع الخاص في الاستثمار والاقتصاد، واتخذت إجراءات في ذلك الأمر.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي تنظمه وزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن ذلك يمثل في وثيقة ملكية الدولة في نقل شركات وأسهم في ملكية الدولة للقطاع الخاص وإعطاء دور أكبر في التنمية، حتى يمول ويخفف العبء على الدولة.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها من الإمكانات التي تواجه تحدي أزمة العملة الأجنبية، مضيفًا: هناك فارق في مشكلة العملة في ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠١٥ والحالية، ففي ٢٠١٥ المشكلة كانت داخلية تخص اقتصاد مصر، إنما الحالية أسبابها من الخارج وموجة تضخمية وحرب في روسيا وأوكرانيا، ولولا ذلك لم تحدث هذه المشكلة والتي كانت بدايتها فيروس كورونا.

وتابع معيط: في ٢٠١٥ كانت هناك بنية تحتية صعبة جدًّا؛ ولكن حاليًّا البنية التحتية قوية ويوجد طرق وكبارٍ ومدن جديدة.. ونريد أن تحل المشكلة ومصر واقفة على رجلها عشان تكمل.