وظائف خالية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. تعرف عليها

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة " آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر فرص عمل" لموظفي بيع تذاكر" بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة و الوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

بإمكان حديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم للوظيفة، كما يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما.



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