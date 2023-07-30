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وظائف خالية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. تعرف عليها

07:19 م الأحد 30 يوليه 2023

الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة

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كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة " آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر فرص عمل" لموظفي بيع تذاكر" بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة و الوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

بإمكان حديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم للوظيفة، كما يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما.

للتقديم يرجي تسجيل الطلب من خلال اللينك الموجود أدناه: اضغط هنا

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