مدير مستشفيات جامعة بنها: إجراء 35 ألف عملية جراحية خلال 2022

كتب- عمر كامل:

أكد الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، أن مستشفيات جامعة بنها شهدت خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في الأداء، وساهمت في تحسين الخدمات الطبية المقدمة، واستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية.

وأشار الدخاخني، خلال افتتاح وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية لعدد من المشروعات والمنشآت الطبية بجامعة بنها، إلى أن عدد المترددين عام 2022 على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ بلغ 700.000 مريض.

كما بلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة والطوارئ 35.000، فضلًا عن إجراء 300.000 أشعة تشخيصية متنوعة، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنها.

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