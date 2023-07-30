هل تطبق وزارة الصحة العمل من المنزل يوم الأحد؟.. توضيح رسمي

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن موقف العاملين بالوزارة من قرار الحكومة باعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لترشيد استهلاك الكهرباء، بداية من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن هذا القرار لا ينطبق على العاملين بوزارة الصحة والسكان، كونها من الوزارات الخدمية التي تتعامل مع الجمهور مباشرة، ومن ثم يستدعي الأمر تواجدهم في مقار عملهم، مشددًا في الوقت ذاته على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة أن قرار رئيس الوزراء يسمح بالتطبيق بما يتماشى مع ظروف عمل كل وزارة على حدة، ولم يصدر تعميماً بتطبيقه.

وسبق أن قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، بدءا من 6 أغسطس المقبل لنهاية الشهر نفسه.

وأوضح في مؤتمر صحفي قبل أيام، أن شهر أغسطس أيضا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة.