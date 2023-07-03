القمح في المقدمة.. "الحجر الزراعي": 10 ملايين طن إجمالي الواردات من يناير حتى يونيو 2023

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن استمرار عمل جهاز الحجر الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن موانئ السخنة وسفاجا ومطار القاهرة استقبلت شحنات قمح وذرة وفول صويا.

وقال العطار، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن التركيز خلال الفترة الماضية كان الأولوية فيه على مراكب الأعلاف؛ حيث بلغ إجمالي الواردات 10 ملايين طن خلال الفترة من 1 يناير حتى 24 يونيو 2023، مشيراً إلى أن القمح جاء في المركز الأول .

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن إجمالي واردات القمح بلغ 5 ملايين و176 ألفًا و225 طنًّا، وجاء في المركز الثاني الذرة الصفراء بـ3 ملايين و259 ألفًا و126 طنًّا، والأخير جاء الفول الصويا بـ988 ألفًا و553 طنًّا.

وأشار العطار إلى أن العمل على مدار الساعة بجانب فحص المواد الأساسية، موضحًا أن خدمة المصدرين والمستوردين لا يمكن تعطيلها؛ لأنها أحد شرايين الاقتصاد المصري.