بعد توقف برنامجها.. ياسمين عز: لو زعلتي الفرعون هتلاقيني على الهوا تاني يوم

كتب- محمد شاكر:

أكدت الإعلامية ياسمين عز أن برنامجها "كلام الناس" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، سيكون إجازة خلال شهر أغسطس المقبل، للاستعداد بشكل جيد لتقديم الموسم المقبل من البرنامج.

وقالت عز: أعرف أن البعض مقهور من داخله لأن البرنامج سيكون إجازة وبالتالي لن يجد شيئًا تكتبه على الفيسبوك ومن هنا ستعيد ما قدمته خلال الحلقات الماضية، ولكن هذا الأمر به فائدة كبيرة تتمثل في أن الناس "هتترحم" من الفلسفة والتفسلف الذي يقدمه البعض.

وأضافت عز: شهر أغسطس البرنامج هيبقى إجازة عشان اجهزلك فقرات جديدة مش عشان أصيف زيك يا مدام.. متزعليش يا مدام ومتاخديش على خاطرك يا آنسة وشوفي الحلقات المعادة قبل متنامي عشان اطلعلك في الأحلام، ولو زعلتي الفرعون هتلاقيني تاني يوم ع الهوا.