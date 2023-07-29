الانخفاض مستمر وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

وزير النقل: ندرب العمال في القطاع النهري حتى نصل إلى تشغيل محطاتنا

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة.

وأوضحت أنه يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت، أن الارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

أشارت الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يسود نشاط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الأمواج من «1.5 إلى 2» متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد، إلى بيان حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من «1.5 إلى 2.5» متر.