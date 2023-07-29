الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم
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كتب- محمد نصار:
قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا لتسجل اليوم السبت الموافق 29 يوليو على القاهرة 36 درجة مئوية والمحسوسة تصل إلى 39 درجة.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، أنه تظل نسب الرطوبة في أعلى مستوياتها لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
كما تنشط الرياح من بعد الظهيرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لتضفي تحسنا نسبيا في الأجواء.
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