خطورة الأسانسير وحال المرضى.. الإعلامي محمود سعد يعلق على انقطاع التيار الكهربائي

كتب- إسلام لطفي:

طالب الإعلامي محمود سعد، مؤسسات الدولة بتحديد مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المختلفة، حتى يتخذ الجميع الحيطة والحذر والتعامل الأمثل مع الأمر.

وقال خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": الأزمة قد تكون خلال موجة الحر التي نمر بها في الوقت الحالي فقط، وتعود الأمور إلى أصولها.

وأضاف: إذا كان لا بد من انقطاع التيار الكهربائي، فناخد فكرة ونرتب أمورنا، لأنه يوجد عيادات أو مستشفيات صغيرة لا يكون بها مولد كهرباء أو بعض المرضى لديهم أجهزة غسيل كلى في المنزل، أو أسانسير عمارة 20 دور وهذا أمر خطر جدًا، لازم يكونوا عارفين التفاصيل ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي.

وتابع: وترتيب الأمور هيكون لحد امتى، وفيه ناس بتسأل عن البحث عن شراء مولد كهرباء.. مش هنبقى زي دول تانية، عندها مآسي كبيرة جدًا وإحنا بعيد عنها خالص ومش هنوصل للمرحلة دي.