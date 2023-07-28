بداية من 6 أغسطس.. هذه الجهات تطبق العمل من المنزل طبقا لقرار الحكومة

كتب - مصراوي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق العمل من المنزل لبعض موظفي الحكومة بداية من الأحد السادس من أغسطس المقبل.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة المصرية، لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد.

وقال مصدر حكومي مطلع، إن الوزارات التي يطبق عليها العمل من المنزل "أون لاين" بداية من الأحد 6 أغسطس، هي التي ليس لها تعاملات مباشرة مع المواطنين أو تقديم خدمات لهم مثل المحليات وغيرها.

وأضاف المصدر، أن هناك الكثير من الوزارات والهيئات لديها القدرة على تنفيذ مهام عملها عن بعد يوم الأحد من كل أسبوه، دون الحاجة إلى الحضور للدواوين العامة، كاشفا أن أبرز هذه الجهات والهيئات هي:

- العاملون بالقطاعات الإدارية لوزارة البترول.

-العاملون بديوان عام وزارة الاتصالات.

- العاملون بديوان عام وزارة الزراعة.

- العاملون بوزارة الاستثمار.

- العاملون بوزارة الثقافة.

- العاملون بوزارة الشباب والرياضة.

- العاملون بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

- العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي.

- العاملون بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

- العاملون بوزارة العمل.

- العاملون بمديريات العمل بالمحافظات.

- العاملون بقطاعات وزارة التنمية الإدارية.

- العاملون بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- العاملون بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

- العاملون بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

- العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات

- العاملون بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- العاملون بديوان عام وزارة التخطيط والقطاعات التابعة لها.