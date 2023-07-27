طقس الخميس.. الساعات القادمة هي الأشد حرارة والقاهرة 43 درجة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الساعات القادمة من اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه توجد اليوم أجواء شديدة الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة على أنحاء الجمهورية كافة.

وأضافت أن درجات الحرارة المحسوسة اليوم كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.​

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت مساء أمس الأربعاء أن اليوم الخميس هو الأعلى من حيث درجات الحرارة على مختلف الأنحاء ليكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.