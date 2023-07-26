محافظ الجيزة يستجيب لحالة سيدة تحتاج لإجراء عملية تركيب مفاصل فور استغاثتها

الجيزة - أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تمت الاستجابة لحالة "عزيزة أحمد محمود عبدالنعيم" المقيمة بشارع بورسعيد متفرع من شارع المطار إمبابة وتعاني من تخلل بمفصل بعظمة الفخد الصناعي وتحتاج عملية تركيب مفصل بالفخدين وليس لها مصدر دخل، وذلك فور رصد المحافظة استغاثة السيدة التي تمت إذاعتها فى إحدى البرامج.

ووجه راشد - وفقًا لبيان المحافظة اليوم الأربعاء- المختصين بتوفير سيارة من ديوان عام المحافظة والتي اصطحبت السيدة من المنزل إلى مستشفى الهلال الأحمر؛ لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لها.

وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع لمطالبهم واستغاثاتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتواصل مع السيدة "عزيزة"، تليفونيًا، فور وصولها مستشفى الهلال الأحمر؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لتجهيز المريضة لإجراء عملية تركيب مفصل بالفخدين وتقديم الرعاية اللازمه لها.

كما اطمأن من مدير مديرية التضامن الاجتماعى على انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" للسيدة "عزيزة" مع تقديم مساعدات إضافيه لها لتسهيل سبل معيشتها.