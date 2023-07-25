تخفيف الأحمال| استثناء البحر الأحمر بالكامل من انقطاع الكهرباء.. وتوفير 1050 ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أن هناك إجراءات يتم اتخاذها بجميع المناطق الاستراتيجية والمهمة التابعة للشركة بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق الصناعية بالإسماعيلية والعاشر من رمضان والعين السخنة.. وغيرها من المناطق ذات الحساسية؛ تتضمن استثاءها من خطة التخفيف نهائيًّا منذ بداية الخطة.

ونوه المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم استبعاد محافظة البحر الأحمر من خطة تخفيف الأحمال بالكامل؛ لتأمين جميع القرى السياحية والأماكن التابعة لها، علمًا بأن محافظة البحر الأحمر تقوم شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتوفير ٢٠٠ ميجاوات لتغذيتها، وتغذي أيضًا محافظة جنوب سيناء بـ٢٤٠ ميجاوات؛ تحصل مدينة شرم الشيخ منها على ١٨٠ ميجاوات، ومدينة الطور؛ نظرًا لوجود ٦ محطات محولات بمدينة شرم الشيخ.

وذكر المصدر أن الشركة تقوم أيضًا بتوفير ٦٠ ميجاوات للعين السخنة التابعة لمحافظة السويس، و١٠٥٠ ميجاوات لمنطقة العاشر من رمضان الصناعية التابعة لقطاع المدن الجديدة التابع لشركة القناة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بخليج السويس والمنطقة الصناعية ببورسعيد والمنطقة الصناعية أيضًا بمدخل مدينة الإسماعيلية التي تحصل على ٤٠ ميجاوات، وثلاجات حفظ الخضراوات والفواكه التي توجد في المناطق التابعة للشركة.

وأوضح المصدر أن هناك مقترحًا بفصل أعمدة الإنارة في الطرق السريعة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية؛ إلا أنه لم يصدر تعليمات أو قرارات بعد بتنفيذ ذلك؛ خشية حدوث عقبات سلبية مثل حوادث الطرق مساء؛ خصوصًا أن الكشاف الواحد يستهلك ٣٠٠ وات، أي أن البرج الهاي ماست يستهلك ١.١ ك.و.س.