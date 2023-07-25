إعلان

BBC

زلزال تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.6 ريختر على بعد 730 كم شمال رفح

10:33 ص الثلاثاء 25 يوليه 2023

زلزال - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل زلزال تركيا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال معهد البحوث الفلكية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/25 هزة أرضية على بعد 730 كم شمال رفح.

وبلغت قوة الهزة الأرضية 5.6 درجة على مقياس ريختر وكانت على عمق 17.5 كم.

‏ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.​

363310535_662289729263687_4784179129641475234_n

سوق مصراوى

زلزال تركيا هزة أرضية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رفح

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطفولة والأمومة يطلق تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو نظام عدالة صديق للأطفال"
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

حركة تنقلات الداخلية.. اللواء محمود توفيق يعتمد ترقيات ضباط الشرطة 2023 خلال ساعات