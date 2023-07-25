زلزال تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.6 ريختر على بعد 730 كم شمال رفح
كتب- محمد نصار:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل زلزال تركيا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.
وقال معهد البحوث الفلكية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/25 هزة أرضية على بعد 730 كم شمال رفح.
وبلغت قوة الهزة الأرضية 5.6 درجة على مقياس ريختر وكانت على عمق 17.5 كم.
ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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