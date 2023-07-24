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عضو التنسيقية تشارك في احتفالية السفارة المصرية بالصين بذكرى ثورة يوليو

08:08 م الإثنين 24 يوليه 2023
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    احتفالية السفارة المصرية بالصين بذكرى ثورة يوليو
  • عرض 2 صورة
    احتفالية السفارة المصرية بالصين بذكرى ثورة يوليو
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كتب- إسلام لطفي:
شاركت آلاء بسيوني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة المصرية في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وجاءت مشاركة آلاء بسيوني في الاحتفال بناء على تنسيق لجنة «وفود الخارج» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسفارة المصرية في الصين برئاسة السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين.
وآلاء بسيوني تتلقى دراستها العليا في الصين، في إطار حرص التنسيقية على تدريب وتأهيل ورفع مستوى أعضائها.

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تنسيقية شباب الأحزاب الاء بسيوني احتفالية السفارة المصرية ذكرى ثورة يوليو

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